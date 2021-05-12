‘Oksijen adam’ Hindistan’da Covid-19 hastalarına nefes oluyor

Salgının en kötü günlerini yaşayan Hindistan’da Covid-19 hastaları oksijen kaynakları yetersiz kaldığından nefes alamazken ‘oksijen adam’ hastalara nefes oluyor.

Fotoğraf: Mumbai Mirror

32 yaşındaki Shahnawaz Shaikh Mumbai’de yaşıyor. Ona ‘oksijen adam’ denmesinin nedeni ise günlerdir 400 bine yakın, hatta zaman zaman üstünde günlük vaka bildirilen, sağlık sisteminin çöktüğü Hindistan’da Covid-19 hastalarına ücretsiz oksijen tüpü sağlıyor olması.

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Shaikh pandemiden önce, dün itibariyle 5,1 milyondan fazla vaka ve 75 binin üzerinde can kaybı kayda geçen Mumbai’de küçük bir yapı şirketinin sahibiydi. Pandeminin altüst ettiği ekonomiden o da nasibini aldı; şirketini kapatmak zorunda kaldı.

‘Onu ve doğmamış çocuğunu oksijen kurtarabilirdi’

Ölenler arasında en yakın arkadaşının altı aylık hamile kız kardeşi de vardı. Geçen yıl mayıs ayında, salgının ilk dalgasının yaşandığı günlerde bir hastane yatağı bulamadığı için genç kadının öldüğüne şahit oldu.

“Tek ihtiyacı olan oksijendi, onu ve doğmamış çocuğunu kurtarabilecek oksijen…” diyen Shaikh bu şahit olduğu ölüm karşısında harekete geçmeye karar verdi.

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Geçen haziranda Covid-19 hastalarına ücretsiz oksijen sağlamak için Ray of Hope (Umut Işığı) isimli bir inisiyatif kurdu.

Kendi parasından 2 bin dolar harcayarak 30 oksijen tüpü aldı ve bunları ihtiyacı olan Covi-19 hastalarına sundu. Sosyal medya ve arkadaşları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine açık çağrıda bulundu.

Geri dönüşler inanılmazdı. Bu başarıdan cesaret alarak kapasiteyi arttırmak istedi. Ancak finansal durumu bunun için yeterli değildi. Geçen ay artan talebi karşılamak için Ford marka Endeavour SUV’sini satmaya karar verdi.

30 bin dolar karşılığında aldığı arabasını 12 bin dolara satmayı kabul etti. Bu parayla 160 tane daha oksijen tüpü alabildi. Çabaları sayesinde tanınmaya başlayan ‘oksijen adam’ın yardımına gönüllüler yetişti.

Hindistan’ın martta başlayan ikinci dalgayla boğuştuğu bu dönemde Shaikh günde 600’e yakın talep aldıklarını anlatıyor. Şimdiye kadarsa yaklaşık 7 bin kişiye hastanın yardımına koşmuş.

‘Nefes operasyonu’

Sayıları 20’ye ulaşan gönüllüyle birlikte 240 oksijen tüpüyle ‘nefes operasyonu’nu 7/24 sürdürüyor. Pandemi nedeniyle kapanan bir marketi merkez olarak kullanan ekip bir yandan da boş yatak olan hastaneleri takip ederek ihtiyacı olan hastaları yönlendirmeye çalışıyor.

Shaikh bir yandan da online bir kampanyayla 140 bin dolar fon toplamaya çalışıyor; şimdilik hedefin gerisinde, 21 bin dolar toplayabilmiş durumda.

Ancak Shaikh kapasitesini artırıp imkanlarını geliştirirken aynı zamanda oksijen sağlamak da güçleşiyor. Mumbai’nin dışındaki oksijen tesislerinde sıvı oksijenin son derece yetersiz olduğunu belirten Shaikh az sayıda oksijen tüpünü yeniden doldurmanın bile artık çok zor olduğunu, yakındaki tesisler yetersiz kaldığından bunun için sekiz saat harcadıklarını anlatıyor.

Ancak bu zorluklar karşısında yılmaya niyeti olmadığını da söylüyor.

Önlerindeki tek engel oksijen kıtlığı da değil üstelik.

Fırsatçıların fahiş fiyat uygulamaları da oksijen tüplerini doldurmayı zorlaştırıyor. İkinci dalgadan önce, sıvı oksijenin 10 litresinin yaklaşık 2 dolara temin edildiğini söyleyen Shaikh şimdi, karaborsada, eğer şanslılarsa, 47 dolara bulabildiklerini anlatıyor. Aynı durum boş oksijen tüpleri için de geçerli. Fiyatları 40 dolardan 135 dolara fırlamış durumda.

Shaikh, “Utanmalıyız” diyor ve ekliyor: “Ülke umutsuzluk içinde ve bir avuç dolandırıcı karlarını ikiye katlamanın peşinde.”

Karanlık günlere rağmen Müslüman Shaikh inanıcında teselli bulduğunu söylüyor. Ancak bu edindiği görev inancının ötesinde, kimin ihtiyacı varsa ona yardım ediyor: “Bu insanların birbirine yardımcı olması gereken bir zaman, din bize yardım etmeyecek. Dolayısıyla insan olmak ve ihtiyacı olana yardım etmek esastır.”