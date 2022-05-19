Okan Müderrisoğlu: ‘Kararsız seçmen’ tanımı artık klişe kaçıyor

Bana göre, “kararsız seçmen” tanımı, artık klişe kaçıyor. Meselâ, AK Parti özelinde konuşacak olursak, “Askıda Seçmen” benzetmesi daha uygun görünüyor. Yani, AK Parti’ye daha önce oy vermiş, gönlü AK Parti’den yana ama ya geleceğe dair beklentisi ya da özel küskünlük nedenleri ile ayrı bir kategoride duran seçmen topluluğu mevcut. Bu insanların gözü de hâlâ AK Parti’de. AK Parti ile yürüyüşünü sürdüren seçmenlere, AK Parti’ye yatkın ama şimdilik sağı/solu gözleyen seçmenlerin asli kimliği ile yeniden kazandırılması, 2023 ve sonrasının kaderini belirleyecektir.

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı