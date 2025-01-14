Okan Müderrisoğlu: Erdoğan'ın adaylığı için ya anayasada istisnai düzenleme ya da seçimlerin yenilenmesine karar verilecek

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

“Erdoğan, cumhurbaşkanlığına yeniden aday olacak mı?”

Benim cevabım… “Olmalı!”

Ama nasıl?

Bunun anayasal zemindeki karşılığı olduğu kadar milletteki karşılığı da önemli.

Neden?

Çünkü Şanlıurfa’da gördük ki… Erdoğan’ın bir dönem daha cumhurbaşkanı olmasını isteyen ciddi bir kitle söz konusu. Eğer, milletin hatırı sayılı bölümü vakti zamanı geldiğinde bu talebini ciddi biçimde yansıtırsa, Meclis’teki sayısal çoğunluk, milletin siyasal çoğunluğunu göz ardı edemez. Biliyoruz ki Erdoğan’ın adaylığı için… Ya anayasada istisnai bir düzenleme yapılacak ya da 360 milletvekilinin imzası ile seçimlerin yenilenmesine karar verilecek. Kanımca şartlar, Erdoğan’ın tecrübesine duyulan önemi belirgin şekilde ön plâna çıkaracak. Türkiye için , bölge için, küresel barış için Erdoğan’ın “kilit taşı” rolü anlaşıldıkça siyasi ezberler derinden sorgulanacak. Kaldı ki… Erdoğan’a adaylık yolunun açılması mutlak garanti olmayacak. Nihayetinde bu bir seçim!

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı