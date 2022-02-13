Okan Buruk: Galatasaray’dan haber bekliyorum

2019-2020 sezonunda Başakşehir’i şampiyon yapan teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray’ın bu sezonki kötü gidişini değerlendirirken uzun senelerdir futbolcu olarak oynadığı sarı-kırmızılı takımdan haber beklediğini açıkladı.

Galatasaray’daki kötü gidiş devam ederken, Fatih Terim’in ardından göreve gelen Domenec Torrent beşinci maçında da galibiyetle tanışamadı. Beş karşılaşmada sadece iki puan alan sarı-kırmızılı takım, küme düşme hattının dört puan üzerinde yer alıyor.

Sosyal medyada bazı Galatasaraylılar yönetime istifa çağrısı yaparken Okan Buruk’un göreve getirilmesi için de paylaşımlar yapılıyor.

TV100’e konuşan Okan Buruk, “Galatasaray bu durumu hak etmiyor. Galatasaray’la kimse alay edemez. Görev verildiği takdirde bu yükün altına girmeye hazırım. Haber bekliyorum. Oğlum da Galatasaray’a gitmemi çok istiyor” ifadelerini kullandı.