Oğuzhan Uğur ‘Seçim Özel’ yayınını iptal etti: İhbar aldık

YouTuber Oğuzhan Uğur, tehdit edildiklerini belirterek ‘Seçim Özel’ programını yapmayacaklarını duyurdu.

Fotoğraf: Oğuzhan Uğur

BabalaTV YouTube kanalındaki ‘Mevzular Açık Mikrofon’ programında siyasileri ve liderleri farklı görüşlerden gençlerle bir araya getiren Uğur, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ‘Seçim Özel’ yayınını yapmama kararı aldıklarını açıkladı.

“Konu sokakta çıkabilecek kavgaları üzerimize yıkma boyutuna geldi. Böyle kötüler…” diyen Uğur, şunları kaydetti:

*Ulusa sesleniş videomuz yarın sabah 08:00’de yayında. Herkese söz verdik, herkese. Kime söz verdiysek o tarafa soktular bizi, alınmadık. Seçim Özel programı yapacağız dedik, bin türlü tehdit aldık, olsun dedik kulak kapattık. Fakat… Konu sokakta çıkabilecek kavgaları üzerimize yıkma boyutuna geldi. Böyle kötüler…

*Gelen ihbarlara ilk defa itibar ettik, orada durun dedik. Yanımda 20-25 yaşında gençler çalışıyor. Kimseye böyle bir fırsat veremem. Sanırım elimizden geleni yaptık zaten. Gönüllülerimizi de sandıklara yönlendirdik. Bu sebeple Seçim Özel programını yapmama kararı aldık. Umarım faydamız olmuştur. Oy verin!