Oğuzhan Kayserilioğlu: Türkiye dengeyi bozdu, Rusya’ysa Anadolu Grubu’nun bira fabrikalarına kayyım atayıverdi!

Her ne kadar her taraftan ve her an gelen sesler ve görüntüler “Suriye’de Türkiye kazandı!” iddialarına inanmamızı istese de, hep vurguladık gene yazalım; kazanan ABD-İngiltere-İsrail eksenidir; Türkiye de evet kazanmıştır, ama eksenin asıl elemanı değil yerel yürütücüsü, görevlisidir!

Türkiye böyle davranarak Rusya ile kurduğu dengeyi bozdu; Rusya’ysa Rusya’da 1 milyar dolar yıllık cirosu ve 150 milyon dolar yıllık kazancı olan TÜSİAD YİK üyesi Özilhan’ın Yazıcı ailesiyle ortak olarak sahibi olduğu Anadolu Grubu’nun bira fabrikalarına kayyım atayıverdi! Bakalım daha neler olacak!

Türkiye, Suriye’deki “görevini” başardığı sürece ve başarısı oranında inisiyatif kazanacaktır. Görevi, ABD-İngiltere-İsrail ekseninin Orta Doğu’nun bütününü (yani Irak, İran ve Türkiye dahil) kendi çıkarları doğrultusunda yeniden düzenlemesine yerel ve Müslüman güç olarak katılmaktır.

Eh, “Bal tutan parmağını yalar!” O arada koparıp alabildiğini de cebine atacaktır. “5’li çete” olarak adlandırılan iktidar yancısı vurguncu sermaye gruplarının şimdiden ellerini ovuşturduklarından eminiz değil mi; hiç yeri değilken okunan o “Fetih Suresi” bu vurgunculara verilen “Talana hazırlanın!” emri olarak tercüme edilirse gerçek anlamına kavuşacaktır.

Oğuzhan Kayserilioğlu’nun yazısı