OGS’den HGS’ye geçiş için son iki gün

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) otoyol ve köprülerde Otomatik Geçiş Sistemi’nin (OGS) 31 Mart’ta sona ereceğini anımsattı.

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KGM’nin yazılı açıklamasında, Hızlı Geçiş Sistemi’ne (HGS) geçiş işlemlerinin tamamlanmasına iki gün kaldığı belirtildi.

OGS ve HGS’nin gişelerde karışıklığa neden olduğuna işaret edilerek, iş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak daha iyi hizmet verilebilmesi için OGS’nin 31 Mart’tan itibaren kaldırılacağı aktarıldı.

OGS etiketi olan araç sahiplerine ilgili bankalarca ücretsiz HGS etiketinin verileceği ve hesaplarının HGS’ye dönüştürüleceği belirtilen açıklamada, OGS’den HGS’ye geçiş oranının yüzde 70’i aştığı ve bankalarda yeterli miktarda HGS etiketinin bulunduğu kaydedildi.

OGS kullanananların HGS etiketini ücretsiz almaları için takip etmesi gereken adımlara ilişkin bilgilere de yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“OGS cihazının alındığı bankaya 31 Mart’tan önce başvuru yapılacaktır. İptal edilen OGS’nin yerine HGS hesabı açılması gerekmektedir. Tüm geçişlerin ücretleri HGS hesabından tahsil edilecektir. OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecektir. İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyorda ilgilinin banka hesabına ya da kredi kartına iade edilecektir.

OGS’yle yapılan geçişlerin ücretlerinin karşılanmaması durumunda kullanılmak üzere güvence kapsamında alınmış tutarlar banka hesabında ya da kredi kartlarına iade edilecek. İade işlemleri, cihazın iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterilerin banka hesaplarına ya da kredi kartlarına yapılacaktır. OGS cihazını HGS etiketiyle değiştirenlerin işlem yapmalarına gerek bulunmayacaktır. 31 Mart’a kadar kapatılmış tüm OGS cihazları bu tarihten sonra iptal edilecektir.”