Dokuz maddede OGS’den HGS’ye geçiş

Otoyol ve köprü geçişlerinde Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) uygulaması kaldırılıyor, geçiş ücretleri Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsil edilecek.
31 Mart’ta başlayan uygulamada, Karayolları Genel Müdürlüğü, HGS etiketinin nereden alınacağı ve OGS-HGS değişiminin nasıl yapılması gerektiğini adım adım paylaştı.
Dokuz maddelik paylaşıma göre geçiş sürecinde araç sahiplerinin bilmesi gerekenler şöyle:
- OGS cihazının alındığı bankaya 31 Mart’tan önce başvuru yapılacak.
- İptal edilen OGS’nin yerine HGS hesabı açılacak.
- Tüm geçişlerin ücretleri HGS hesabından tahsil edilecek.
- OGS cihazının iptalinden önce ödenen ve henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecek.
- İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyorsa ilgilinin banka hesabında ya da kredi kartına iade edilecek.
- OGS’yle yapılan geçişlerin ücretlerinin karşılanmaması durumunda kullanılmak üzere güvence kapsamında alınmış tutarlar banka hesabında ya da kredi kartlarına iade edilecek.
- İade işlemleri, cihazın iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterilerin banka hesaplarına ya da kredi kartlarına yapılacak.
- OGS cihazını HGS etiketi ile değiştirenlerin işlem yapmalarına gerek olmayacak.
- 31 Mart’a kadar kapatılmış tüm OGS cihazları bu tarihten sonra iptal edilecek.