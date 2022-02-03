Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi kabul edilerek yasalaştı

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Buna göre öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra ‘öğretmen’, ‘uzman öğretmen’ ve ‘başöğretmen’ olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak.

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20’den yüzde 60’a, başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı ise yüzde 40’tan yüzde 120’ye yükseltilecek.

Birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergeleri 3600’e çıkarılacak. Bu madde, 15 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek.