Öğretmen atanmayan köyde tek öğrencisi için beş kilometre yol katediyor

Van’ın bir köyünden öğretmenlik yapan Cihan Yakut, daha önce görev yaptığı mezrada yaşayan altı yaşındaki Zilan Patır’a okuma yazma öğretebilmek için hafta sonları beş kilometre yol katediyor.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre daha önce beş yıl görev yaptığı Daldere Mahallesi’nin Doruklu mezrasındaki dört öğrencisini mezun eden Yakut, bu yıl dört öğrencisi bulunan ilçeye 80 kilometre mesafedeki Kardeşler mezrasındaki ilkokulda görevlendirildi.

Ancak Yakut, önceki görev yerinde okula gidemeyen altı yaşındaki Zilan Patır’ı unutmadı.

Mezradaki tek öğrencinin eğitimden geri kalmasını istemeyen Yakut, gönüllü olarak her hafta sonu yaklaşık beş kilometre yürüyerek Zilan’ın bulunduğu mezraya geliyor, minik öğrencisine evlerinde özel eğitim veriyor.

Araç olmadığı için iki mezra arasını yürümek zorunda kalan Yakut, görevli olduğu okulun temizlik ve bakım işlerini de kendisi yapıyor.

Görev yaptığı bölgedeki hayat şartlarının çok zor olduğunu belirten Yakut, ücretli öğretmen olarak her zorluğa rağmen çalıştığını söyledi.

‘Kar yağana kadar gideceğim’

Daldere Mahallesi’nin Doruklu mezrasında geçen yıl dört öğrencisini mezun ettiğini anlatan Yakut, şöyle konuştu:

“Öğrencilerden yalnızca Zilan Patır kaldı köyde. Benden sonra oraya öğretmen ataması olmadı. Eşyalarımı almak için oraya gittiğimde Zilan bana sarıldı, ağladı ve duygusal anlar yaşadık. Onun o haline dayanamadım ve her hafta sonu ona ders vermek için gideceğimi söyledim. Ben de her hafta sonu birçok riski göze alarak, Zilan için Doruklu mezrasına kadar yürüyorum. Söz verdim ve sözümü de tutuyorum. İnşallah kar yağana kadar da gideceğim.”

Zilan’ın annesi Mesude Patır da fedakarlığından dolayı Yakut’a teşekkür etti: “Öğretmenimizin hakkını ödeyemeyiz. Biz okuyamadık, çocuklarımız okusun istiyoruz ama burada imkanlarımız çok kısıtlı.”

