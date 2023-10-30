Öğrenme güçlüğü çeken öğrencinin gösteriden çıkarılmasına inceleme başlatıldı

Afyonkarahisar’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bir öğrencinin öğretmeni tarafından gösteriden çıkarıldığı iddiası üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Gösteriden çıkarılan çocuk, arkadaşlarını izlemekle yetindi.

AA’nın haberine göre Atatürk İlkokulu’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ilkokul 4/İ sınıfı öğrencileri gösteri hazırladı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntüde sınıf öğretmeni Ş.Ş’nin gösterinin başlayacağı anda M.E.T’yi gruptan ayırarak merdiven girişindeki kısma götürdüğü görüldü.

Söz konusu görüntü büyük tepki çekti.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi, öğrencinin öğrenme güçlüğü teşhisi ve kaynaştırma raporu bulunduğunu kaydetti.

Sünnetçi, olayın kendilerine intikal ettiğini, okul müdürü ile görüştüklerini olayla ilgili inceleme başlattıklarını bildirdi.