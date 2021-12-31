Diken

Yaramazlara biraz batar!

Öğrencisini cetvelle dövmekle suçlanan öğretmen açığa alındı

Muğla’da öğrencisi cetvelle dövmekle suçlanan öğretmen açığa alındı.

Fotoğraf: Pixabay

Milas Semiha Altunkan İlkokulu’nda görevli T.T., bir öğrenciye cetvelle vurmakla suçlandı. Olayın görüntüsünün çıkmasının ardından Milas Kaymakamlığı soruşturma başlattı.


Kaymakamlık, soruşturmaya dair şu bilgiyi verdi: “Bazı basın mecralarında ve sosyal medyada ilçede bulunan bir okulda 28 Aralık’ta yaşanan şiddet olayı ile ilgili görüntüler yer almıştır. Bahse konu görüntülerde yer alan öğretmen hakkında soruşturma açılarak aynı gün itibarı ile açığa alınmış olup idari yönden soruşturma devam etmektedir. Adli yönden olay savcılığa intikal etmiştir.”

Ortaokul öğrencisini döven öğretmen meslekten atıldı

Ortaokul öğrencisini döven öğretmene dava

Ortaokul öğrencisini döven öğretmen serbest

SON HABERLER

Biz işimize bakalım

Önümüzde yeni bir yıl var. Tavsiyem; sağlığımıza dikkat edelim, kendi işimize bakalım, ailemize ve sevdiklerimize zaman ayıralım ve dolu dolu, doğruları ve yanlışları, güzellikleri ve zorluklarıyla hatırlanmaya değer bir yıl daha yaşayalım.

2021’de Türkiye’nin YouTube trendleri

YouTube Türkiye’nin 2021 yılındaki ‘en’lerini duyurdu. Sıralamada Türkiye’de en çok izlenen televizyon dizilerinden YouTuber videolarına kadar değişik içerikler var.

Yılın son günü altı film vizyonda

Türkiye’deki sinema salonlarında yılın son haftasında altı yeni film vizyona girecek. Oscar adayı Benedict Cumberbatch’ın başrolünde oynadığı ‘Louis Wain’in Renkli Dünyası’ haftanın dikkat çeken yapımı.