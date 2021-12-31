Öğrencisini cetvelle dövmekle suçlanan öğretmen açığa alındı

Muğla’da öğrencisi cetvelle dövmekle suçlanan öğretmen açığa alındı.
Milas Semiha Altunkan İlkokulu’nda görevli T.T., bir öğrenciye cetvelle vurmakla suçlandı. Olayın görüntüsünün çıkmasının ardından Milas Kaymakamlığı soruşturma başlattı.
Kaymakamlık, soruşturmaya dair şu bilgiyi verdi: “Bazı basın mecralarında ve sosyal medyada ilçede bulunan bir okulda 28 Aralık’ta yaşanan şiddet olayı ile ilgili görüntüler yer almıştır. Bahse konu görüntülerde yer alan öğretmen hakkında soruşturma açılarak aynı gün itibarı ile açığa alınmış olup idari yönden soruşturma devam etmektedir. Adli yönden olay savcılığa intikal etmiştir.”