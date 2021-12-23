Öğrencileriyle ilişkiye girdiğini kabul eden James Franco: Seks bağımlısıydım

Oyuncu James Franco oyunculuk üzerine eğitim verdiği okulunda öğrencileriyle cinsel ilişkiye girdiğini kabul etti ve seks bağımlılığıyla mücadele ettiğini anlattı.

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43 yaşındaki oyuncu kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili ilk kez ayrıntılı konuştu.

Podcast programına katılan Franco oyunculuk eğitimi verdiği sırda öğrencilerle ilişkiye girdiğini ve bunun yanlış olduğunu söyledi. Ancak okulu kadınları cinsel amaçla tuzağa düşürmek için açmadığını savundu: “O zamanalar sanırım karşılıklı rıza varsa sorun olmaz diye düşünüyordum. O dönem çok sağlıklı düşünemiyordum.”

Yaklaşık dört yıl önce beş kadın Franco’yu uygunsuz davranışlarla suçlamıştı.

Ekim 2019’da da iki kadın oyuncuyu şu an kapalı olan okulunda oyuncu olmaya hevesli genç kadınları istismar etmek ve seks sahneleri çekmek için kandırmakla suçlayarak dava açtı.

Franco genç yaşta başladığı içkiyi bıraktıktan sonra alkol bağımlılığından kurtulup seks bağımlısı olduğunu anlattı.

Ayrıca 2016’dan beri seks bağımlılığıyla ilgili tedavi gördüğünü söyleyen oyuncu kendisine karşı yapılan suçlamalar sonrası değiştiğini kimseyi incitmek istemediğini ifade etti.