Öğrenci yemeklerine bir zam da Yıldız Teknik’ten

Üniversiteler son dönemde yemek ücretlerine zamlarla gündemde. Son olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi, yemek ücretlerine yüzde 60,7 oranında zam yaptı. Son bir yıldaki zam oranı yüzde 136’yı geçti.

Fotoğraf: yildiz.edu.tr

Yıldız Teknik’te öğrenci yemekleri 1 Ekim 2021’de 1,90 TL’ydi. 10 Mart’ta 2,8 TL’ye yükseltildi. Şimdiyse yüzde 60,7 zamla 4,5 TL oldu. Son zam, 1 Ekim’den itibaren geçerli olacak. Böylelikle son bir yıldaki zam oranı yüzde 136’yı geçti.

Kısa süre önce de İstanbul Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi yemek ücretlerine zam yapmıştı.

Yıldız Teknik Üniversitesi, ayrıca, yaz aylarında akşam dokuzlara kadar ders koyup öğrencilere akşam yemeği vermemesiyle de gündem olmuştu.