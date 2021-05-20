OECD uyardı: İçkide aşırıya kaçmak ömrü kısaltıyor

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) araştırmasına göre aşırı içki tüketimi nedeniyle Avrupa Birliği ve G20 ülkelerinde 2050 yılına kadar ortalama yaşam beklentisi 0,9 yıl azalacak.

30 yıl içinde söz konusu 52 ülkede yaklaşık 1,1 milyon insan aşırı içki tüketimi nedeniyle hayatını kaybedebilir.

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Araştırmanın bulgularına göre OECD ülkelerinde;

Yılda ortalama kişi başı 10 litre saf alkol tüketiliyor,

Yetişkinlerin yüzde 30’u ayda en az bir kere aşırı içki tüketiyor,

Nüfusun yüzde 3,7 ila yüzde 10’u alkol bağımlısı.

En çok bira (yüzde 42) ve şarap (yüzde 29) tüketiliyor.

OECD: Siyasi tedbirler alın

Birçok ülkede içki tüketiminin zararlarını önleyecek etkili düzenlemeler bulunmadığı veya uygulanmadığını belirten OECD, aşırı içki tüketiminin azaltılması için siyasi tedbirler alınması gerektiğini savundu.

OECD uzmanları ayrıca sağlığa zarar verecek ölçüde içki tüketiminin önlenmesinin ekonomiye de katkı sağlayacağı görüşünde. Bu alana yatırılacak her avronun ekonomik getirisi 16 kat fazla.

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Kadın 12 gram erkek 18 gramı aşarsa zararlı

OECD, içki tüketiminin ‘zarar eşiği’ni gösteren oranları da paylaştı. Buna göre günlük olarak kadınlar için 12, erkekler için 18 gramdan fazla saf alkol tüketimi zararlı (Bir kadeh şarap yaklaşık 10-12 gram saf alkol içeriyor).

Türkiye’de alkol tüketimi düşük

Arıştırmada G20 ve OECD üyesi Türkiye, Suudi Arabistan, Endonezya ve Hindistan’da içki tüketiminin göreceli olarak düşük olduğu da kaydedildi.