Ödüllü ‘sanal gerçeklik’ filmleri Müze Gazhane’de: Yedi ülkeyle eş zamanlı seyir

Sanal gerçeklik filmlerinin dünya çapında eş zamanlı gösterildiği VR sergisi ‘Virtual Landscapes’ İstanbul’da 3-5 Şubat tarihlerinde Müze Gazhane’de sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Uluslararası sanal gerçeklik (VR) ağı Galaxy Network’ün bu yıl ‘Virtual Landspaces’ adıyla ikincisini düzenlediği sergi, Türkiye, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, Japonya ve Güney Kore’nin aralarında bulunduğu yedi ülkede eş zamanlı olarak gerçekleşiyor.

Uluslararası festivallerden ödüllü filmler

Fahad Rehman ve Virgile Mangiavillano’nun Türkiye’de kurduğu platform ‘VR Future’ın ev sahipliği yaptığı sergide; Venedik, Cannes, Tribeca, Sundance Raindance, VR Awards, Read Sea ve Sandbox gibi uluslararası festivallerin VR bölümlerinden ödüllü dokuz film gösterilecek.

Sergide öne çıkan yapımlar

Programda yer alan dokuz VR filmi orijinal dillerinde (çoğunlukla İngilizce) gösterilecek,

bazılarında İngilizce alt yazı olacak.

2nd Step: Ay’dan Mars’a ve ötesine uzayda ilerleyen bir VR yolculuğudur. Filmde izleyici, dünyadan çok uzakta, yabancı, keşfedilmemiş dünyaların ortasında bulunma; Apollo 11’in iniş noktası gibi mevcut ve gelecekteki uzay görevlerinin en heyecan verici ortamlarından bazılarını ziyaret etme; gizemli ‘kızıl gezegen’ Mars’ı keşfetme gibi deneyimler yaşıyor.

The Scream VR: Edvard Munch’un ünlü tablosunun sanal gerçeklikteki karşılığıdır. Dehşetin çarpıttığı bu ünlü yüz, hayal gücümüzü o kadar ateşledi ki, dehşetin evrensel simgesi haline geldi. Sanat tarihinin en ünlü ‘çığlığının‘ sırlarının aralandığı film, izleyiciyi ressamın saplantılarını keşfetmeye, etkileşimli ve duyusal bir sanal gerçeklik deneyimi yaşamaya çağırıyor.

HanaHana Multi-Bloom: İzleyicileri parıldayan bir güneşin kıpkırmızı bir göle ve yalnızca anıtsal kalıntılarla dolu ıssız kumlu adalara vurduğu gerçeküstü bir evrene çeken çok kullanıcılı ve etkileşimli bir deneyim. Bu çorak manzaradan farklı boyut ve cilt tonlarında kollar ve eller çiçekler gibi açıyor. İzleyiciler bu tuhaf ve vahşi doğayı geliştirebiliyor, sonsuza dek yeni kollar çıkarabiliyor ve yalnızca kişinin hayal gücüyle sınırlı en beklenmedik halüsinatif yapıları yaratabiliyor.

Biolum: Biyolüminesans (ışık saçan) hayvanların yaşadığı büyüleyici bir dünyayı keşfetmek için okyanusun keşfedilmemiş derinliklerine yapılan bir dalış. Film izleyiciyi, ünlü bir deniz bilimcisi ve keşif lideri olan Eva’nın rehberliğinde uçurumları keşfeden deneyimli bir dalgıç (Rachael) rolüne sokuyor. Rachael, ışıldayan parazitlerin okyanus florasına ve faunasına bulaştığını keşfediyor. Eva’nın onu neden oraya gönderdiğini ve parazitin kendisine de bulaştığını anladıktan sonra zihni büyüleyen bir mücadeleyle karşı karşıya kalıyor. Filme ünlü oyuncu Charlotte Rampling’in sesi eşlik ediyor.

In the Land of the Flabby Shnook: İzleyiciyi kahramanların gözünden görülen büyülü bir yerde bir yolculuğa çıkarıyor. Küçük erkek kardeş ablasına karanlıktan korkmayı nasıl bıraktığını soruyor ve ablası onu rüya gibi tabloların içine çekiyor.

Giriş ücretsiz

3-5 Şubat 2023 tarihleri arasında, saat 11.00’den 21.00’e kadar Müze Gazhane’de ücretsiz gösterilecek sergiye sıra düzeniyle girilecek.

‘VR Future NFT’ sahipleri için girişlerde öncelik sağlanacak.