Ödüllü oyun ‘Dünyada Karşılaşmış Gibi’ yeniden sahnede

Benzersiz bir izleme ve dinleme biçimi sunan KREK’in ‘Dünyada Karşılaşmış Gibi’ adlı ödüllü oyunu 24 Şubat’tan itibaren Volkswagen Arena’da yeniden sahnelenecek.

Kendine has sahne ve ses tasarımıyla tüm gösterimleri kapalı gişe oynanan ‘Dünyada Karşılaşmış Gibi‘, 23’üncü Afife Tiyatro Ödülleri’nde ‘Yılın En Başarılı Oyunu‘, ‘Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu – Öner Erkan‘, ‘Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü – Berkun Oya‘, 2019 Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Ödülleri’nde ise ‘Yılın Yapımı’ ödülüne layık görüldü.

KREK, en son ‘Bir Başkadır‘ isimli Netflix dizisiyle ses getirmişti.

Kadro dikkat çekici

Öner Erkan

Karakolda, sıradan bir gecede, kayıpların ardından kesişen hayatları konu alan oyunun künyesi şöyle:

Yazan ve Yöneten: Berkun Oya

Yapımcı: Nisan Ceren Özerten

Oyuncular : Alican Yücesoy, Defne Kayalar, Fatih Artman, Okan Yalabık, Öner Erkan, Serkan Keskin, Settar Tanrıöğen

Sahne ve Kostüm Tasarım: Berkun Oya

Işık: Cem Yılmazer

Dekor Uygulama: Muhtar Pattabanoğlu

Yapım Ekibi: Evrim Zeybek, İrem Avcı, Naz Güven

Prodüksiyon Amiri: Emrah Altıntoprak

Ses Tasarım ve Uygulama: Hakan Atmaca