Öcalan İmralı'da kardeşi ve yeğeniyle görüştü

DEM Parti, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın, İmralı Cezaevi’nde kardeşi Mehmet Öcalan ve yeğeni Ömer Öcalan’la görüştüğünü duyurdu.

Fotoğraf: DEM Parti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Öcalan’ın ailesinin İmralı Cezaevi’ne ziyaret başvurusunun ‘değerlendirildiğini’ söylemişti.

DEM Parti Basın Bürosu İmralı Cezaevi’nde bayram görüşü yapıldığını açıkladı.

Açıklamada şöyle dendi: “İmralı ada hapishanesinde tutulan sayın Abdullah Öcalan ile kardeşi Mehmet Öcalan ve yeğeni Mehmet Öcalan, sayın Hamili Yıldırım ile kardeşi Polat Yıldırım, sayın Ömer Hayri Konar ile kardeşi Ali Konar ve sayın Veysi Aktaş ile kardeşi Sabiha Aslan bayram ziyareti kapsamında aile görüşü gerçekleştirmiştir.”

Öcalan’la en son 27 Şubat’ta DEM Parti İmralı heyeti görüşmüş, peşinden PKK liderinin, örgüte silah bırakma çağrısı kamuoyuna açıklanmıştı.