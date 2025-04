AKP ve DEM Parti bayramlaştı: 'Hız hayati, sorumlular hareket etmeli'

AKP Kürt siyasi hareketinin en güçlü temsilcisiyle 10 yıl sonra bayramlaştı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısıyla ilgili “Bir an evvel her ne yapılması gerekiyorsa tüm sorumlular bu sorumlulukla hareket etmeli” dedi.

Fotoğraf: DEM Parti

İki parti birbirlerine karşılıklı bayram ziyareti gerçekleştirdi.

AKP Genel Merkezi’nde bayramlaşmada AKP heyetinde genel başkan yardımcısı Belgin Uygur, Kırşehir milletvekili Necmettin Erkan, Sivas milletvekili Rukiye Toy ve genel merkez gençlik kolları MKYK üyesi Abdullah Uçan yer alırken, DEM Parti heyeti parti sözcüsü Ayşegül Doğan, Hakkari milletvekili Onur Düşünmez ve parti meclisi üyesi Zeyno Bayramoğlu’ndan oluştu.

‘Terör örgütü bütün uzantılarıyla kendini feshettiğinde sivil siyasetin alanı genişleyecek’

Öcalan’ın örgüte silah bırakma çağrısına dikkat çeken Uygur, “Terör örgütü bütün uzantılarıyla kendi kendini feshettiğinde sivil siyasetin alanı daha da genişleyecek” dedi.

‘Hız hayati, sabotajlar ve provokasyonlar doğabilir’

DEM Partili Doğan şunları söyledi:

“Şimdi artık bu siyaset alanının genişlemesi, siyasi ve hukuki zeminin oluşması, demokratik siyasetin güçlenmesi, çatışmaların son bulması, barışın kalıcı hale gelmesi ve demokratik toplumun inşasına ihtiyacımız var.

Bu son tartışmaların ivme kazanması, hukuki zeminin oluşması, siyaset zeminin sorumluluğunu yerine getirmesi hakikaten çok kıymetli, çok değerli.

Biz de kongrenin (PKK kongresinin toplanması) çağrının gereklerinin yerine getirilmesi için koşulların bir an evvel oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konudaki barış ve demokratik toplum çağrısının gereklerini yerine getirmekle ilgili hızın çok hayati, çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü böylesi tarihsel anlarda riskler, sabotajlar ve provokasyonlar doğabilir. Bu zeminlere mahal vermemek için bu risk alanlarını minimize etmek, mümkünse tamamen ortadan kaldırmak hukuksal zeminlerle olabilir. O nedenle bir an evvel her ne yapılması gerekiyorsa tüm sorumlular bu sorumlulukla hareket etmeli.“