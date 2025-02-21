Obez kedi Simba pilatesle zayıflıyor

Düzensiz beslenme ve hareketsizlik nedeniyle obeziteye yakalanıp dokuz kiloya ulaşan kedi Simba, pilates yapıp havuzda yüzerek zayıflamaya çalışıyor.

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Pilates eğitmeni Tuğçe Dökmeci’nin sahiplendiği üç yaşındaki Simba fazla mama tüketme ve hareketsizlik sonucu kısa sürede dokuz kiloya ulaştı.

Kedisine kilo almasını önlemek için pilates yaptırmayı başaramayan Dökmeci, onu veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürdü. Tetkikleri yapılan Simba’ya spor programı hazırlandı.

Simba yaklaşık bir aydır veteriner teknikeri ve fizyoterapisti Yağmur Denli’nin gözetiminde tedavi görüyor. Her gün koşu bandı ve pilates topuyla egzersiz yapıyor.

Simba bir ayda iki kilo vermeyi başararak yedi kiloya düştü. Egzersizle birlikte diyete alınan Simba havuzda yüzme seanslarına da başlayarak üç kilo daha vermek için aralıksız çalışacak.

‘Mama yemeyi çok seviyor, kilolarına ellenmesini istemiyor’

Denli, Simba’yla ilgili şunları söyledi:

* Obezitesi bulunan kedi ve köpeklerin öncelikle sağlık kontrollerinin yapılıyor. Sorunun nedeni tespit edilerek tedavi belirleniyor. Simba’nın kısırlaştırma operasyonu öncesinde de kilo problemi var. Problem operasyondan sonra giderek arttı ve zamanla dokuz kiloya ulaştı.

* Kiloyla birlikte solunum ve kalple ilgili problem yaşamaya başladık. Tetkikleri yapıldı. Hocalarımız bir protokolle birlikte zayıflaması gerektiğine kanaat getirdi. Bununla birlikte pilates sürecine başladık ama biraz agresif olduğu için yavaş ilerliyoruz.

* Engel atlama yapıyoruz. Pilates topu üzerinde denge kurarak üzerinde atlama yapıyoruz, yani ona hareket sağlayabilecek her şeyi çalışıyoruz. İzin verdiği müddetçe de koşu bandına alıyoruz. ‘Simba’, henüz egzersizlere uyumlu değil.

* Evde bu kadar asosyal değil ama kilo problemiyle birlikte kedilerde ve köpeklerde agresiflik gelişiyor maalesef. Klinik ortamında da aslında canı yanmasa bile kendisini güvensiz hissettiği için biraz tepki gösteriyor. Mama yemeyi çok seviyor, biraz da kilolarına ellenmesini istemiyor.

‘Her şeyden nefret ediyor’

Denli şöyle devam etti:

* Simba yavaş yavaş kilo vermeli. Alıştıktan sonra sürec biraz daha hızlı ve rahat olacak. Neyden nefret ettiğini açıkçası söylemek çok mümkün değil. Aslında her şeyden nefret ediyor. Yani hareket etmekten, oyun oynamaktan…

* Arada mama yemeyi tercih ediyor. Bir de seanslar öncesi sakinleşmesi için meditasyon müzikleri eşliğinde sakinleştirme terapileri yapıyoruz. Bunu seviyor, meditasyonla sanki uyumaya gelmiş gibi davranmaya başlıyor.

* Kedi ve köpeklerde hızlı kilo verme sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Yaklaşık dört kiloya düşmesi gerekiyor. Tabii bu bireysel bir şey. Yapısına uygun şekilde aşırı kilo vermeden onun sağlığı için en ideal nasıl olacaksa hem metabolizmayı hızlandırıp hem de fit bir hale getireceğiz.

* Obez hayvanlarda eklem problemlerini çok fazla yaşıyoruz çünkü eklemler taşıyabileceği yükün daha fazlasını taşımaya başlıyor ve bu defa yürüme zorluğu ve ağrılarla karşılaşıyoruz. Bunun için zayıflamanın dışında da fizik tedavi, ağrı yönetimine yönelik tedavi planlanıyor.

* Obezite sonucu karaciğer yağlanması, kalp problemleri gibi sorunlar ardı arkası kesilmeden devam edebiliyor. Önlem almazsanız maalesef daha riskli boyutlara geçebiliyor.

‘Terzi kendi söküğünü dikemez’ deyip bana geliyor’

* Simba’nın sahibi de sporcu. Pilates stüdyosu var ve sporcu bir aile aslında. Kedisi aşırı agresif olduğu için spor yaptırmayı başaramadı.

* Bununla birlikte onlar birazcık daha dikkatli oluyor ama tabii ki ilk başta onlara da sevimli geliyor. Simba’ya pilates yaptırmaya çalışıyor ama maalesef izin vermediği için de “Terzi kendi söküğünü dikemez” deyip bana geliyor. Ben ona pilatese gidiyorum, onun kedisi de bana pilatese geliyor.