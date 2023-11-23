Obama yönetiminde görevliydi: Müslümana hakaret etti, ‘nefret suçu’ndan gözaltına alındı

ABD’nin eski Başkanı Barack Obama’nın döneminde ABD Dışişleri Bakanlığında görevli olan Stuart Seldowitz, New York’ta Mısırlı bir satıcıya karşı ‘nefret söylemleri’nden dolayı gözaltına alındı.

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Dışişleri bakanlığındayken İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Stuart Seldowitz Manhattan’daki Mısırlı satıcıya ‘terörist’ diye hakaret etmiş, satıcının “Çocukları siz öldürüyorsunuz, ben değil” sözleri üzerine de “Biz 4 bin Filistinli çocuğu öldürsek ne olur biliyor musun? Bu yeterli olmazdı, bu yeterli olmazdı” ifadelerini kullanmıştı.

Satıcı daha sonra Seldowitz’a orayı terk etmesini söylemiş ama “Burada kimse yok. Buraya ‘Bu adam Hamas’a inanıyor’ diye tabelalar koyacağım” karşılığını almıştı.

CBC News’in haberine göre bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra New York Polis Departmanı harekete geçti.

64 yaşındaki Seldowitz’i ‘nefret suçu’ ve ‘ağırlaştırılmış taciz ve takip ederek tacizde bulunma’ suçlamasıyla gözaltına aldı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından New York Belediye Başkanı Eric Adams sosyal medya hesabından şöyle demişti: “İslamofobi nefrettir. Bu alçak, saygısız söylemin şehrimizde yeri yoktur. Bunu reddediyoruz ve yalnız olmadığımızı görmekten mutluyuz.”