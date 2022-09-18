Nurullah Gür: Bir anda konut fiyatlarının gerilemesini beklemek gerçekçi olmaz

Konut talebi belli bir gelir seviyesindekilerin elinde yoğunlaşınca, inşaat şirketleri daha çok lüks konut üretimine yöneldi. Yüksek arsa fiyatları da konut arz kompozisyonundaki bu eğilimi besledi. Dar ve hatta orta gelirli ailelerin satın alabileceği konut miktarı azaldı. Piyasa mekanizması bu tıkanmayı çözemeyince, sosyal konut projesine yönelik bir beklenti oluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu hafta açıkladığı 500 bin sosyal konut projesi bu açıdan çok değerli bir adım. Proje, tüm ülkeyi kapsıyor. Ödeme koşulları oldukça makul. Bu proje, konut sahibi olma yolunda vatandaşlara yeniden umut aşıladı.

Projenin açıklanmasının ardından bir anda konut fiyatlarının gerilemesini beklemek gerçekçi olmaz. Ama konutlar tamamlandıkça orta ve uzun vadede konut fiyatlarının hızı en azından reel ölçekte dizginlenecektir. Bu projenin etkisi ortaya çıktıkça, yeni sosyal konutlar için düğmeye basılmasını bekleyebiliriz.

Nurullah Gür’ün yazısı