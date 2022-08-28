Nurullah Gür: Avrupa’daki sıkışmanın muhakkak Türkiye ekonomisine de yansımaları olacaktır

Avrupa’daki sıkışmanın muhakkak Türkiye ekonomisine de yansımaları olacaktır. Son yıllara ait verilere bakıldığında toplam ihracatımızın yüzde 42 ila 45 arasında bir kısmını AB ülkelerine gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Avrupa ekonomisi daraldığında AB ülkelerinin ithalat harcamaları da azalacak. Bu durumun bizim ihracatçılarımızın satışlarına olumsuz yansıması beklenir. TL’nin değersiz olmasından kaynaklı fiyat avantajı, tedarik zincirlerini birçok ülkeye kıyasla daha sorunsuz çalıştırıyor olmamız ve reel sektörümüzün sunduğu geniş ürün yelpazesi onca badireye rağmen, şimdiye kadar ihracatımızın hız kesmemesini sağladı. Bu avantajlar belli miktarda ihracatçılarımıza destek olmaya devam edecektir. Ancak yine de en büyük ekonomik partnerimizin resesyona girmesi durumunda, bunun ihracat üzerinden büyüme rakamlarına olumsuz etkilerini dördüncü çeyrekte yaşayabiliriz. Merkez Bankası’nın açıkladığı ‘İktisadi Yönelim İstatistikleri’ çalışmasında yer alan şirketler arasında son üç ayda AB piyasasındaki rekabet gücümüzün kötüleştiğini düşünen şirketlerin oranı son 1.5 yıldır ilk defa iyileştiğini düşünenlerin oranını geçti. Bu veri, AB’ye ihracatın ivme kaybedebileceğine işaret ediyor.
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