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Yaramazlara biraz batar!

Nuri Bilge Ceylan da ‘ilk turda bitsin’ istiyor

Dünyaca ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘ilk turda bitirelim’ çağrısına destek verdi.

Nuri Bilge Ceylan (Fotoğraf: Reuters)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan seçimleri ilk turda bitirme çağrısı yapmıştı. Seçimlere bir gün kalan sosyal medyada yayılan çağrıya destek yağıyor.


Bir destek de Cannes ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’dan geldi.

Nuri Bilge Ceylan, eşi senarist Ebru Ceylan‘ın ‘ilk turda bitirelim’ notuyla paylaştığı fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklamış oldu.

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