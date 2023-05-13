Nuri Bilge Ceylan da ‘ilk turda bitsin’ istiyor

Dünyaca ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘ilk turda bitirelim’ çağrısına destek verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan seçimleri ilk turda bitirme çağrısı yapmıştı. Seçimlere bir gün kalan sosyal medyada yayılan çağrıya destek yağıyor.
Bir destek de Cannes ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’dan geldi.
Nuri Bilge Ceylan, eşi senarist Ebru Ceylan‘ın ‘ilk turda bitirelim’ notuyla paylaştığı fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklamış oldu.
Cem Yılmaz: Ben, Kemal başkan diyorum
- Çok okunanAKP ‘sistem’ kurmuş: Sonuçları ilk önce Erdoğan öğrenecek
- Çok okunanKolombiya’dan Türkiye’ye gelen arama kurtarma köpeği Aaron hayatını kaybetti
- Çok okunanTürkiye Raporu’nun anketi: Kılıçdaroğlu ilk turda cumhurbaşkanı
- Çok okunanEinstein ve Hawking’i geride bıraktı: Yüzyılın en büyük dehalarından biri olmaya aday
- Çok okunanKılıçdaroğlu: 15 Mayıs’ta Atatürk dünyaya bir mesaj verecek
- Çok okunanKemal Kılıçdaroğlu: Tıpış tıpış gideceksiniz