Nurcan Gökdemir: Önce Erdoğan’a siyaset yolu açıldı

Recep Tayyip Erdoğan’ın “12 Eylül yönetiminin ülkemizin kalbine sapladığı en büyük hançer” dediği 1982 Darbe Anayasası, AKP iktidarları döneminde 23 kez değiştirildi. AKP iktidarları öncesi beş kez değişikliğe uğrayan 1982 Anayasası AKP iktidara geldikten 1.5 ay sonra altıncı kez değiştirildi. AKP bugüne kadar, Anayasa’yı özüne dokunmadan iktidarını tahkim etme, politik çıkar sağlama amacıyla tam 23 kez değiştirdi. İlk adım Erdoğan’a siyaset yolunu açmak için atıldı, sonrakiler de yeniden seçilmesi, gücünü artırması, son olarak da tek adamlığını kurumsallaştırmak için hayata geçirildi.

Siyasi yasaklı olduğu için milletvekili seçilemeyen Erdoğan’a önce parlamento sonra da Başbakanlık yolunu açan ilk değişiklik, dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın desteği ile hayata geçti.

2007 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in vetosunun ardından halkoyuna sunulan ve yüzde 68.95 ile kabul edilen bir başka değişiklik daha yapıldı. Cumhurbaşkanının Meclis yerine halk tarafından seçilmesinin yolu açıldı, bir kişinin iki kez Cumhurbaşkanı seçilmesine olanak sağlandı. Böylelikle Erdoğan’ın bugüne kadar süren “tek adam” iktidarının temel taşları döşendi.

Anayasa değişiklikleri bundan sonra da iktidarın tahkimatına katkı verecek temel hareket noktası etrafında şekillendi. AKP tabanının yanı sıra “Demokrasiyi kurumlaştırma, darbe ile hesaplaşma”nın AKP tarafından yapılacağına inandıklarını söyleyen bazı liberal çevrelerin de desteğiyle halk egemenliğine dayalı Cumhuriyet rejiminin temel ilkelerine aykırı uygulamalar birbiri ardına hayata geçti.

Nurcan Gökdemir’in yazısı