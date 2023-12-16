Nurcan Gökdemir: Meclis’te Bitmez’in ölümünden sonra kamera kayıtları incelemeye alındı

Hasan Bitmez’in hastaneye kaldırılmasından sonra ‘Allah’ın gazabı’ sözlerinin kimin ağzından çıktığı konusunda, Başkanlık Divanı’nda oturanlar ve muhalefet milletvekillerinin işaret ettikleri tek isimdi Özlem Zengin… Meclis tutanaklarına “AKP sıraları” ibaresiyle sahipsiz bir şekilde giren bu sözlerin Zengin’in ağzından çıktığının sayısız tanığı var.

Bu sözler Genel Kurul tutanaklarına yansıdı ama milletvekilleri söylenenlerin bununla sınırlı olmadığını söylüyor. Meclis kulislerinde “Geber…”, “Bizimle uğraşan herkesin sonu böyle olacak” denildiği anlatılıyor.

Şimdi Saadet Partisi milletvekilleri, bir yandan arkadaşlarına son görevlerini yerine getirirken bir yandan da ‘Allah’ın gazabı’ diyen milletvekilini arıyor. Özlem Zengin kendisinin söylediğini itiraf etmedi, hatta arka sıralarda oturan arkadaşlarının tam göremedikleri için bunu söylemiş olabileceğini anlattı.

Saadet Partisi milletvekilleri özellikle de Bitmez’e müdahale eden kardiyologların “Damarlar sorunlu ancak bir şey tetiklemiş olmalı” sözlerinden sonra kalp krizi geçirmesinde etkisi olanları ve yere düştükten sonra da tepki göstermeyi sürdürenleri bulmaya çalışıyor. Olayın yaşandığı gün birleşimi yöneten CHP’li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’dan salondaki kameraların kaydettiği görüntüleri aldılar. Bu kayıtlar incelendikten sonra çok sayıda milletvekilinin “Gözümle gördüm” dediği milletvekilinin ismi kesinleşecek…

Nurcan Gökdemir’in yazısı