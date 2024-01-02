Nurcan Gökdemir: En zorlu görüşme Yeniden Refah Partisi’yle yapıldı

Erdoğan, İstanbul adayını ararken diğer yandan da hem ortakları ile işbirliğini sürdürme hem de rakip cephede kavga çıkartma stratejisini hayata geçirmeye başladı. Önce Cumhur İttifakı’nın ikinci büyük ortağı MHP ile işbirliğinin sürdürülmesi konusunda uzlaştı, ardından da küçük ortaklar YRP ve HÜDAPAR’ın desteğini almaya yönelik adımları attı.

MHP ile AKP arasında 28 Mayıs’ın hemen ardından başlayan komisyon çalışmaları sonunda gelinen noktada 30 büyükşehir ile 29 ilde ittifak yapılması kararlaştırıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 30 büyükşehrin 28’inde AKP adayı, Manisa ve Mersin’de ise MHP adayının destekleneceğini açıkladı. Kalan 51 ilin 29’unda da ortak adayla yarışacaklarını söyledi. Esas yoğun çalışma belediye meclis üyeliklerinin paylaşımında yaşandı, o da büyük ölçüde kağıda döküldü.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılan görüşmeden yansıyan “Birliktelik” fotoğrafının ardından HÜDAPAR’la da bazı belediye meclis üyelikleri paylaşımı ile ittifakın sürdürülmesi konusunda uzlaşma sağlandığı bilgileri kulislere sızdı. Ancak bu fotoğrafın, HÜDAPAR’ın tam seçmenlerinin bu fotoğraf karesinin gereğini yapacağı anlamına gelmediği de kulislere yansıdı. İktidarın özellikle Gazze politikası ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya yönelik politikalarının bu partinin seçmenleri arasında tereddütlere yol açtığı yorumları da yapılıyor.

En zorlu görüşme YRP ile yapıldı. YRP Genel Başkan Yardımcısı ve Elif Erbakan’ın da eşi olan Mehmet Altınöz görüşmeler başlamadan kasım ayı sonunda “Yerel seçimlere AKP ile birlikte girmeyeceğiz” dedi. Altınöz, bunun gerekçesini de “AK Parti 2019 yerel seçimlerinde İstanbul ve Ankara’yı kaybetti. AK Parti kaybettiğine göre, bu seçimde de YRP kazanacağına göre, gelsinler adaylarımızı desteklesinler. Biz neden kaybedenin yanında olalım” diye açıkladı. Bu sözlerin pazarlık başlamadan el yükseltme amaçlı bir strateji olduğu söylense de Erdoğan-Erbakan görüşmesinden uzlaşma çıkmadı. YRP görüşmeden önce çok sayıda adayını açıkladı ve 81 ilde seçime tek başına girme kararlılığında olduklarını açıkladı. Erdoğan’ın İstanbul seçim sonuçlarını etkileyecek oy potansiyeline sahip olması nedeniyle önemsediği YRP ile işbirliğinin hayata geçmemesi Saray’da yapılan hesabı bozdu. 14 Mayıs seçiminde yüzde 2,8 oy alan YRP’nin İstanbul’daki oyunun en az yüzde 4 olduğu hesaplanıyor. Bu da aday çıkartmaları durumunda AKP Büyükşehir Belediye Başkan adayının seçimi kazanmasını riske sokacağı gibi bazı muhafazakar ilçelerde de oyları bölerek Cumhur İttifakı adayı karşısındaki adayın şansını arttıracak bir etki yapabilecek.

Nurcan Gökdemir’in yazısı