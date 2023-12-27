Nurcan Gökdemir: AKP, HÜDA PAR’ın çıkışından rahatsız

Erdoğan’ın ve ortaklarının, geçmişteki tüm yaşananlara karşın rakiplerini ülkeyi bölmek istedikleri, terörden yana oldukları tezinin samimi olup olmadığı HÜDA PAR Genel Başkanının TBMM Genel Kurulu’nda yapılan bir konuşma ile teste tabi tutuldu.

14 Mayıs seçimleri öncesi Erdoğan’ın Hizbullah örgütünün uzantısı olduğu iddialarına ve ayrılıkçı görüşlerine karşın Doğu ve Güneydoğu’daki muhafazakar Kürt seçmenlerin oylarını almak için ortaklaştığı HÜDA PAR’ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşma iktidarın iki yüzlü siyasetini deşifre eder nitelikteydi.

Üstelik Yazıcıoğlu bu konuşmayı tam da MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin “terör yanlısı oldukları, ülkeyi bölmek istedikleri” suçlamasıyla protesto ettiği CHP ve DEM Parti sözcülerinin konuşmalarını dinlememek için TBMM Genel Kurulu’ndan dışarı çıktığı gün yaptı.

Yapıcıoğlu, şunları söyledi: “Biz olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle eyalet sistemi, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilir diyoruz.’’

CHP’den gelse kıyametin kopacağı bu sözlere iktidar kanadından hiçbir tepki gelmezken, Bahçeli, grup toplantısında konuya değinmedi. İktidardan gelen tepkiler soru üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un “Bunu kabul etmek mümkün değil. Anayasanın 3’üncü maddesi açık. Bu madde değiştirilemez. Bunun tartışılması söz konusu olamaz’’ sözleriyle sınırlı kaldı.

Nurcan Gökdemir’in yazısı