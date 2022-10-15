Nuray Sancar: AKP seçime hapisle korkutarak, panik yayarak yürüyor

Bu 20 yıldır geçerli olan ‘makbul yurttaş’ ile ‘diğerleri’ ayrışmasına dayalı siyaset imalatının giderek genişleyen bir kesimin cezayla, baskıyla sindirildiği yeni bir evreye geçmesi demek. Siyasi iktidar kendi çözülmesini 29. madde setiyle durdurmaya, eleştirel sesleri de susturarak boğmaya çalışıyor.

AKP seçime hapisle korkutarak, panik yayarak yürüyor. İroniktir ki, kendi hazırladığı yasanın kapsamına giren her söz ve eylemini yine bu yasayı kalkan yaparak koruyor. Bu kadar aleni bir gerçeği yayarsan da suç oluyor.

İktidarın elinde vaat olarak şiddetten başka bir şey kalmadı. Ama halk, örneklerini saymaya gerek yok; hiçbir yasa paniğinin köreltemeyeceği yaratıcılığa sahip. İstibdata pabuç bırakmaz, kendi yasasına uyar.

Nuray Sancar’ın yazısı