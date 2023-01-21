Nuray Sancar: Aday konusunun daha fazla ertelenemeyeceği bir kavşağa gelindi

Gelgelelim hem aday hem de seçim sonrası rol dağılımı bakımından yönelimi netleşememiş masada, masa dışındaki kesimlerin beklentilerinin de ikiye katladığı bir gerilim var. Davutoğlu’nun güçlendirilmiş parlamenter sistemden çok, güçlendirilmiş başkanlık sistemi diye adlandırılmayı hak eden, Millet İttifakındaki genel başkanlarının cumhurbaşkanlığıyla eşit ağırlıkta imzaya sahip olduğu bir formülü seslendirmesi ilginç oldu. İster istemez partilerin ittifaka getirebileceği oy oranlarını konuşturdu. Babacan’ın kazanabilir aday olarak kendisini işaret etmesi de öyle. Meral Akşener’in Kılıçdaroğlu’na mesafesi de işleri zaten karmaşıklaştırmıştı.
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