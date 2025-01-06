Nuray Babacan: Erdoğan’ın ‘neden geride durduğu’ en çok merak edilen konu

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı ve son iki haftada hızlanan çözüm süreci trafiğinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “neden geride durduğu” en çok merak edilen konu. Partisinde birkaç yönetici ve birkaç bölge milletvekili dışında inisiyatif kullanan, söz söyleyen yok. Böylesine büyük bir projede Erdoğan’ın başrolü başkalarına bırakması akıllıca geliyor mu?

Bu halin, ‘inançsızlık mı strateji mi?” olup olmadığı konusunda, farklı analizler ve bakış açılarına tanık olduk. İktidar partisinde bu konudaki ruh halini aktarmak istedik:

1-Cumhurbaşkanı başından beri gelişmeleri izliyor. Her şey bilgisi dahilinde gelişiyor. Şu anda size sessiz gelen tavrı işin gereği. Çünkü cumhurbaşkanını gerektiren bir muhataplık yok. O aşamaya gelindiğinde cumhurbaşkanı da görünür olur. Amaç teröre bitirmek, olaya komplo teorileriyle değil, basit bakın…

2- Bu konudaki adımlar Erdoğan’a rağmen atıldı. Cumhurbaşkanının ilk destek açıklamasını iyi incelerseniz son derece dengeli ve temkinli… Bütünüyle destek verme konusunda şüpheleri var. Tam olarak nereye varacağını bilmiyor. ‘Siz deneyin, ben biraz bakacağım’ temkinliğinde…

Nuray Babacan’ın yazısı