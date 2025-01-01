Nuray Babacan: AKP içinde konuşulan tek konu 'kimin adamı, kime yakın, Erdoğan ailesi işin neresinde?'

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İktidar partisinin aylardan beri süren kongre hazırlığında sona gelindi. İki ay sonra AKP’nin yeni vitrini belli olacak. Partide yüzde 50 oranında değişim yapılacak. Bu yenilenme olarak lanse edilecek. Ancak emin olun, parti içinde konuşulan tek konu, “Kimin adamı, kime yakın, Erdoğan ailesi işin neresinde?”

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Tüm illerde aynı rutin sürüyor. ‘Tek tip, tek adaylı, yarışsız ısmarlama organizasyonlar’ demek daha doğru olur. Zaten aylar önce il başkanlarının büyük bölümü genel merkez tarafından atandığı için, yapılan kongreler de şeklen. Hepsi anahtar teslimi.

Bir AKP klasiğidir, rakamsal olarak yüzde 50 yenileme hep yapılır. İl yönetimlerinden, MYK ve MKYK gibi üst yönetimlerde de aynı oranda değişim yaşanır. Ancak asıl sorun nitelik.

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AKP’de parti içi siyaset sohbetlerinin bir başka konusu da her iki ayda bir değişeceği iddia edilen kabine. Bunu servis edenler de yine partide beklentileri olanlar.

Bütçe görüşmeleri öncesinde değişiklik yapılacağını iddia edenler, bütçe görüşmelerinin ardından aynı beklentiyi yine servise koydular. Ama bu kez kimse satın almadı.

Partiyi yakından izleyenler, büyük kongreye iki ay kala böyle bir değişikliğin yapılmayacağını biliyor.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, partinin vitrini olan MYK ve MKYK’ya dışarıdan görevlendirmeler yapacak. Sonra da kabinede 4-5 bakanlık bir değişiklikle yola devam edecek” deniliyor.

Ama yine aynı soru soruluyor; “kimin adamı, kime yakın?”