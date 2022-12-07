‘Nükleer savaş tehdidi büyüyor’ diyen Putin: Çıldırmadık, nükleerin ne olduğunu biliyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer savaş tehdidinin büyüdüğünü belirterek, bu ‘nükleer silahları jilet gibi sallayarak dünyada dolaşmayacaklarını’ söyledi.

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Putin, Sivil Toplum ve İnsan Haklarını Geliştirme Konseyi Toplantısı’ndaki konuşmasında, Donbas’ta yaşayanların insan haklarının sekiz yıl boyunca ihlal edildiğini, uluslararası kuruluşların bunu görmezden geldiğini söyledi.

‘Özel askeri operasyon’ diye isimlendirdikleri Ukrayna’yı işgal sonrasında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Avrupa Konseyi ve diğer insan hakları organizasyonlarının ‘uyandığını’ savunan Putin, “Bütün bunlar, bu yapıların tüzüklerindeki görevlerini yerine getiremeyeceğini gösterdi. Bariz önyargıları nedeniyle, Rusya bu örgütlerdeki üyeliğine son vermek zorunda kaldı” dedi.

Rusya ordusunun Ukrayna’daki ‘özel askeri operasyonu’ hakkında bilgi veren Putin, “Özel askeri operasyonun süreci elbette uzun olabilir. Yeni toprakların ortaya çıkması Rusya için önemli bir sonuç ve ciddi bir mesele” dedi.

‘Nükleer tehdidi büyüyor’

Nükleer savaş olasılığıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Putin, şunları dedi: “Nükleer savaş tehdidi büyüyor. Rusya (nükleer) ilk kullanmayacak, ilk kullanmayacaksa ikinci de olmayacak. Çünkü nükleer silahın topraklarımıza yönelik kullanılması imkanları çok sınırlıdır. Buna rağmen, savunma araçlarının kullanılması ile ilgili stratejimiz, saldırıya karşı yanıt verme etrafında kuruludur.”

Putin, Rusya’nın çıldırmadığını ve nükleer silahların ne olduğunu bildiklerini vurgulayarak, Rus nükleer silahlarının diğer nükleer güce sahip ülkelerdekilerden daha ileri ve modern olduğunu dile getirdi.

Nükleer silahları ‘jilet gibi sallayarak dünyada dolaşmayacaklarını’ ifade eden Putin, bu silahların caydırıcı olduğunu ve herkesin bunu anladığını umduğunu belirtti.

Putin, eski Britanya başbakanı Liz Truss gibi nükleer silah kullanma olasılığından bahsetmediklerini, sadece buna cevap olarak bazı önlemler aldıklarını savundu.