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Yaramazlara biraz batar!

Norveç’teki bir evin bahçesinde Viking dönemine ait kalıntılar bulundu

Norveç’in Jomfruland Adası’nda, evinin bahçesinde kaybettiği altın küpeyi arayan bir aile Viking dönemine ait kalıntılar buldu.

Fotoğraf: BBC

BBC’nin haberine göre Norveçli bir aile, evlerinin bahçesinde altın küpe kaybetti.


Küpeyi bulabilmek için dedektörle arama yapan aile, Viking dönemine ait olduğu düşünülen bir mezar parçası ve yuvarlak kemer tokası buldu.

Bölgede yerleşimin yüzlerce yıl öncesine dayandığını belirten uzmanlar, buluntuların 9’uncu yüzyılda yaşamış bir kadının cenazesine ait olduğunu değerlendiriyor.

Yetkililer, kalıntıları resmi makamlara teslim eden aileye teşekkür etti.

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Akşam Postası / 29 Eylül 2023

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