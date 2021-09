‘No Time To Die’ filmine özel Aston Martin Junior: Fiyatı o kadar ‘küçük’ değil

Merakla beklenen ‘James Bond‘ serisinin son filmi ‘No Time to Die‘ için 007’nin ikonik arabası Aston Martin’in küçük versiyonu yapıldı.

Aston Martin ve Little Car işbirliğiyle üretilen Aston Martin DB5 Junior’ın ‘No Time To Die‘ edisyonu orijinal arabanın üçte ikisi büyüklüğünde.

Bir yetişkin ve çocuğun sığabileceği araba 007’nin ruhuna uygun sürprizlerle dolu. Ön farlarından çıkan makineli tüfekler (gerçek silah değil) kapıda gizli bir panelden kontrol ediliyor. Aynı yerden hızlı bir kaçış için James Bond’un ihtiyaç duyabileceği arabanın arka kısmındaki duman panelleri de kontrol ediliyor. Dijital plakadaki sayılar değiştirilebiliyor.

Ancak elektrikli arabanın trafikte kullanılması yasak. Saatte en fazla 72 kilometre hızla gidebilen bu araç ‘düşman’dan kaçmak için muhtemelen çok da akıllıca bir seçim olmazdı. Maceranın ortasında şarjın bitme riski de cabası…

Yalnızca 125 adet üretilecek bu özel arabanın fiyatı ise 123 bin dolardan (1 milyon lira) başlıyor.