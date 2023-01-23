Nissan’daki Renault hisseleri yüzde 15’e düşürülecek

Japon otomobil üreticisi Nissan’daki Fransız Renault Group’a ait mevcut hisse yüzde 15’e düşürülecek.

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Renault, Nissan’da yüzde 43 ile en büyük hisseye, Nissan da Renault’da yüzde 15 hisseye sahip. Nissan’ın mevcut hisse seviyesi farklılığından uzun süredir rahatsız olduğu biliniyor. İki firma, hisse seviyelerini karşılıklı olarak eşit düzeye getirilmesini müzakere ediyor.

Planlamaya göre hisselerin ayrı bir şirkete geçici olarak havale edileceği ve aşamalı olarak satışının yapılacağı aktarıldı.

Öte yandan Fransız firmanın, bünyesinde kurmayı planladığı yeni elektrikli araç (EV) şirketinde, Nissan’ın maksimum yüzde 15 hisse alabileceği bildirildi.

Renault-Nissan, 1999’da Fransız-Japon ortaklığıyla dünyanın en büyük otomobil gruplarından birini oluşturmuştu. Renault, Nissan’a yaklaşık 4 milyar dolar yatırım yapmıştı.

İflasın eşiğindeki Japon firmaya yönelik ‘kurtarıcı görülen hamlesiyle’ Fransız üretici, Nissan’ın en büyük hissedarı oldu. İttifaka, 2016’da Japon Mitsubishi de katılmıştı.