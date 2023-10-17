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‘Nişanlandırılan’ çocukların ebeveynleri gözaltında

Mardin’de ‘nişanlandırılan’ iki çocuğun anne ve babaları gözaltına alındı.

Fotoğraf: Arşiv

Kızıltepe ilçesindeki Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde ‘beşik kertmesi’ yapılan sekiz yaşındaki kız çocuğu ve dokuz yaşındaki amca oğlu için aile arasında ‘nişan töreni’ düzenlenmiş; çocuklara yüzük takılıp kurdele kesilmişti.


Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan törenin, büyükbaba ve büyükannelerinin isteğiyle düzenlendiği ileri sürülse de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce inceleme başlatılmış ve çocuklar korumaya alınmıştı. Mardin başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında çocukların dört ebeveyni de gözaltına alındı. Anne ve babaların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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