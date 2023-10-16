Sekiz ve dokuz yaşındaki çocuklar ‘nişanlandırıldı’

Mardin’de ‘küçük yaşta nişan töreni’ yapılan iki çocuk korumaya alındı. Adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org

Kızıltepe ilçesindeki Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde beşik kertmesi yapılan sekiz yaşındaki kız çocuğu ve dokuz yaşındaki amca oğlu için aile arasında ‘nişan töreni’ düzenlendi. Evde düzenlenen törende çocuklara yüzük takıldı, kurdele kesildi.

Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan törenin, büyükbaba ve büyükannelerinin isteğiyle düzenlendiği ileri sürüldü.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce inceleme başlatıldı. Mardin valiliği çocukların tedbir amacıyla korumaya alındığını, adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.