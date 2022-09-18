Nilgün Cerrahoğlu: Londra kilit, kanser hastalarının randevuları dahi iptal  

Londra kilit. Kanser hastalarının randevuları dahi iptal.

“Bu yas çılgınlığına lütfen son verin” diye yazıyor İngiltere’nin en monarşi yanlısı gazetesi Daily Mail’den Janet Street Porter bile ve “İpin ucu kaçtı!” diyor.

Okurlar; “Sıradan fanilerin cenazelerini iptal etmek de nedir” sorusunu soruyor, devam ediyorlar: “Gülünç olmayalım. Kuzey Kore’de ‘sevgili lider’ ardından bunlar yaşansa alay ederiz. İki haftaya yakın yas! Ne oluyoruz? Londra, Thames üzerinde yeni bir Pyongyang oldu da, haberimiz mi yok?”

Katafalk önünde yaşlı gözlerle kilometreler boyunca kuyruklara girmeler, kraliçenin naaşını o saray senin, bu saray benim gezdirmeler filan geçen yüzyıl başında tarihe karışan Kraliçe Victoria döneminden kalma ritüeller. Londra’yı felç edecek yarınki devlet cenazesinin son örneği de 1965’te Churchill için düzenlenmiş..

Bu asırlık uygulamalar, “Twitter”la yan yana geldiğinde “ortaya karışık” anakronistik bir tablo çıkıyor.

Tablonun bundan böyle daha ne kerte karışacağını, Charles’ın taç giyme töreni ardından izleyeceğiz.

Nilgün Cerrahoğlu’nun yazısı