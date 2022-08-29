Nijerya’nın Lagos eyaletinde 22 bin 500’ü çocuk 30 bin kişi hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybetti

Nijerya’nın Lagos eyaletinde geçen yıl 22 bin 500 çocuk hava kirliliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Lagos Eyalet Çevre Koruma Ajansı (LASEPA) Genel Müdürü Dr. Dolapo Fasawe, ‘EKO Temiz Hava, Şimdi Temiz Hava Soluyun’ başlıklı programın açılışında konuştu.

Fasawe, eyalette, 2021’de 22 bin 500’ü çocuk toplam sayısı 30 bin kişinin hava kirliliğinden dolayı öldüğünü söyledi. Eyalet yönetiminin, temiz hava ve sürdürülebilir çevre sağlama konusunda kararlı olduğunun altını çizdi.

Lagos, 20 milyondan fazla nüfusa sahip. Artan sanayi üretimi ve gelişen ulaşım ağları hava kirliliğinin artmasına neden oluyor. Hava kirliliğinin neden olduğu ölümler eyaletin en büyük sorunlarının başında geliyor.