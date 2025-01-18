Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: En az 70 ölü

Nijerya’nın kuzeyindeki Nijer eyaletinde, akaryakıt tankeri patladı, en az 70 kişi öldü.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Niger Eyaleti Sözcüsü Kumar Tsukwam, açıklamasında, Niger eyaletine bağlı Dikko-Maje kara yolunda akaryakıt yüklü tankerin aşırı hız nedeniyle devrildiğini söyledi.
Tsukwam, yerel halkının devrilen tankerden akaryakıt almaya çalıştığı sırada patlama meydana geldiğini belirtti.
Patlamada en az 70 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı.
Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi, kurtarma çalışmalarıysa devam ediyor.
Ekim 2024’te Nijerya’nın kuzeyindeki Jigawa eyaletinde de akaryakıt taşıyan tanker patlamış, olayda 180’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.