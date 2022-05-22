Niğde’de otobüs şarampole devrildi: Üç ölü, 41 yaralı

Niğde’de otobüsün devrilmesi sonucu üç kişi öldü, 41 kişi yaralandı.

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Adana’dan Konya’ya giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 C 0641 plakalı otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Kazada üç kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerine giderek bilgi alan Niğde Valisi Mustafa Koç, şunları söyledi: “Adana’dan Konya istikametine gençlerimizi taşıyan özel bir firmaya ait otobüs, sabah saat 4 civarlarında Güney köy mevkisinde henüz belirlenemeyen sebeple kaza yapmıştır.”

Yaralıların Niğde, Bor, Ereğli ve Ulukışla hastanelerine sevk edildiğini anlatan Koç, öğrencilerin çoğunun Selçuk Üniversitesi’de okuduklarını ifade etti.