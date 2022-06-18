Niğde’de ekmeğin gramajı düştü, fiyatı arttı

Niğde’de 220 gramı 2 buçuk liradan satılan ekmeğin 200 gramının 3 buçuk liradan satılmasına karar verildi.

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Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği komisyonu bugün toplandı. İl genelinde satılacak ekmeğin fiyatı belirlendi.

Daha önce 220 gramı 2,5 liradan satılan somun ekmeğin gramajı 200 grama düşürüldü, fiyatı ise 3 buçuk lira oldu. 220 gramı 2 buçuk liradan satılan pidenin fiyatı 3 buçuk liraya çıktı ancak 200 grama düşürüldü.

ANKA’dan Enes Can Özmen’in aktardığına göre Niğde Kasaplar ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel daha önce zammın sinyalini şöyle vermişti: “Niğde’de beş tane fırın kapandı. Daha da kapanabilir, çünkü kar marjı düştü, hatta ve hatta zarar da ediyor fırıncı. Şu anda ekmeğin olması gereken fiyat 4 lira. Gönül ister ki una, mayaya, oduna, akaryakıta zam gelmesin. Bugün mazotun fireni patlamış kamyon gibi gitmesini durduramıyorlar. Dolayısıyla biz, bunlara zam olmamış olsaydı zam talebinde bulunmazdık.”