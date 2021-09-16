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Yaramazlara biraz batar!

Nicki Minaj’ın ‘Aşı testislerin şişmesine neden oluyor’ iddiasına tepki yağdı

Rapçi Nicki Minaj’ın Trinidad ve Tobago’da yapılan bir Covid-19 aşısının testislerde şişmeye neden olarak kısırlığa yol açtığıyla ilgili paylaşımı ülkenin sağlık bakanının tepkisini çekti.

Fotoğraf: Reuters

Trinidad ve Tobago doğumlu şarkıcı 22 milyonun üstünde takipçisi olan Twitter hesabından Covid-19 aşısıyla ilgili yaydığı dezenformasyon Whatsapp akraba gruplarını aratmadı: “Trinidad’daki kuzenim aşı olmayacak çünkü aşı olan arkadaşı kısır oldu. Adamın testisleri şişti. Düğününe haftalar kalmıştı ama şimdi kız düğünü iptal etti.”


Ülkenin sağlık bakanı Terrence Dyalsingh, yanlış paylaşım nedeniyle bakanlığın vaktinin boşa harcandığını söyledi. Tüm salı günlerini bu iddiayı araştırmak için harcadıklarını ifade eden bakan, ne ülkelerinde ne dünyanın başka bir yerinde aşı nedeniyle testislerin şiştiği bir vakaya rastlandığını belirtti.

Britanya’nın sağlık başdanışmanı Chris Whitty de Minaj’ın kendisinden utanması gerektiğini ifade ederek, “Havada uçuşan birtakım efsaneler var. Bazıları açıkça saçmalık, bazıları insanları korkutmayı amaçlıyor. Bu da onlardan biri” dedi.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü ve sağlık başdanışmanı Dr. Anthony Fauci de Minaj’ın temeli olmayan bilgileri yaymadan önce bir kez daha düşünmesi gerektiğini söyledi.

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