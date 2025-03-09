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Yaramazlara biraz batar!

New York'un Long Island bölgesinde yangın: 'Acil durum' ilan edildi

ABD’de New York Valisi Kathy Hochul, eyaletin Long Island bölgesinde çıkan orman yangınları sebebiyle ‘acil durum’ ilan etti.

Fotoğraf: ABC

CNN’in haberine göre Long Island’daki orman yangınlarına itfaiye müdahale ediyor.


Hochul, yangınla mücadele çalışmalarını federal fonlarla değil eyalet fonlarıyla yürüttüklerini belirtti.

Vali, yangınlarla mücadelede kaynaklara ulaşmanın hızlandırılması için ‘acil durum’ ilan ettiğini duyurdu.

Yangın söndürme çalışmalarında itfaiye ekiplerinin yanı sıra hava araçlarının da yer aldığını belirten Hochul, bölge sakinlerine acil durum uyarılarını takip etmeleri ve gerekirse tahliyeye hazır olmaları çağrısında bulundu.

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