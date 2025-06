New York'un Long Island bölgesinde yangın: 'Acil durum' ilan edildi

ABD’de New York Valisi Kathy Hochul, eyaletin Long Island bölgesinde çıkan orman yangınları sebebiyle ‘acil durum’ ilan etti.

CNN’in haberine göre Long Island’daki orman yangınlarına itfaiye müdahale ediyor.

Hochul, yangınla mücadele çalışmalarını federal fonlarla değil eyalet fonlarıyla yürüttüklerini belirtti.

Vali, yangınlarla mücadelede kaynaklara ulaşmanın hızlandırılması için ‘acil durum’ ilan ettiğini duyurdu.

🚨 State of Emergency Declared in New York Due to Massive Wildfires on Long Island. pic.twitter.com/fuKCq2uu7S