New York’taki bıçaklı saldırıda iki ölü: Saldırgan Türkevi’nin önünde yakalandı

ABD’nin New York kentinde Manhattan adasının üç farklı noktasındaki bıçaklı saldırıda iki kişi öldü. Saldırgan Türkevi’nin önünde yakalandı.

Fotoğraflar: AA

New York Polis Teşkilatı (NYPD) açıklamasında Manhattan’da 30’uncu Sokak civarındaki bıçaklı saldırıda iki kişinin öldüğü, bir süre sonra 42’nci Sokak’ta bir kadının da yine bıçaklı saldırıda yaralandığını duyurdu.

NYPD Dedektif Şefi Joseph Kenny olaya ilişkin şunları söyledi:

“Şu an itibariyle, bu saldırıların sebepsiz yere gerçekleştiği, saldırganın sadece (maktullere) yaklaşıp bıçaklarla saldırmaya başladığı görülüyor.”

Saldırıda yaralanan kadın yakın bölgedeki bir hastanede tedaviye alındı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams da basın açıklamasında söz konusu saldırılarla bağlantılı olarak 51 yaşındaki evsiz bir adamın gözaltında olduğunu duyurdu.

Saldırgan New York Türkevi’nin önünde yakalandı

NYPD yetkilileri, zanlının son eyleminden kısa süre sonra Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’yle New York Türkevi binasının arasında gözaltına alındığını belirtti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin Türkevi binasının önünü şeritlerle kapattığı ve aynı sokaktaki binalardaki kamera kayıtlarına ulaşmaya çalıştıkları görüldü.

Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu ve BM Daimi Temsilciliği’nin bulunduğu Türkevi’nin ana giriş kapısına yakın bölgede bulunan ve yakalanan şüpheliye ait olduğu bildirilen, bir çanta, iki bıçak ve birkaç çift eldiven inceleme altına alındı.