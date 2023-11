New York Times’ta ‘Filistin’e destek’ istifası

New York Times Magazine dergisinin ödüllü yazarı Jazmine Hughes, Filistin’e destek bildirisine imza attığı için ‘yayın politikalarını ihlal etmekle’ suçlandı. Hughes, derginin editörüyle konuştuktan sonra istifa etti.

Fotoğraf: AA

New York Times Magazine editörü Jake Silverstein, cuma günü çalışanlarına gönderdiği bir e-posta ile “Filistinlilere destek veren ve İsrail’in Gazze’deki kuşatmasını protesto eden bir bildiriye imza atarak yayın politikalarını ihlal etmesinin ardından istifa ettiğini” bildirdi.

Hughes’in inançlarına saygı duyulmakla birlikte bildiriye imza atmasının yayın politikasının açıkça ihlali olduğunu belirten Silverstein, şunları yazdı:

“Kendisiyle bu tür taraf alma ve kamusal protestolara katılma arzusunun New York Times’da gazeteci olmakla bağdaşmadığı hakkında konuştuk ve ikimiz de istifa etmesi gerektiği sonucuna vardık.”

Hughes yaşananlar hakkında yorum yapmadı.

Aynı bildiriye imza atan ve dergiye katkıda bulunan yazarlardan Jamie Lauren Keiles de 3 Kasım’da X hesabından yaptığı paylaşımla, ‘kişisel nedenlerle’ dergiden ayrıldığını duyurmuştu.

Bildiri hakkında

‘Gazze’deki Savaşa Karşı Yazarlar (Writers Against the War on Gaza)’ isimli grubun geçen hafta internette yayınlanan bildirisine imza atanlar “İsrail’in Filistinlilere yönelik yok etme saldırılarını ve bölgedeki gazetecilerin ölümlerini kınadı.”

Bildiri, aralarında tanınmış gazeteci ve yazarların da bulunduğu yüzlerce kişi tarafından imzalandı.