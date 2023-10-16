Guardian, 42 yıllık karikatüristi Steve Bell’i Netanyahu karikatüründen ötürü kovdu

Britanya’nın önde gelen gazetelerinden The Guardian, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu konulu bir karikatürünü ‘antisemitik’ (Yahudi düşmanı) bularak 42 yıllık karikatüristi Steve Bell’i kovdu.

Karikatürde, Netanyahu kendi karnını Gazze Şeridi’nin ana hatları üzerinden neşterle kesmek üzereyken gözüküyor. Ağzından ise şu sözler dökülüyor. “Gazze ahalisi… Hemen şimdi defolup gidin.”

Bell’in aktardığına göre karikatürün yayınlanmayacağı gazete tarafından kendisine telefonla bildirildi.

Gerekçe olarak karikatürün 17’nci yüzyılda yaşamış İngiliz şair William Shakespeare’in ‘Venedik Taciri’ adlı oyununda yer alan ‘tefeci Yahudi’ Shylock karakterinin ‘yarım kilo et’ repliğini anımsatması gösterildi.

Shylock, açgözlü doğası nedeniyle İngiliz edebiyatındaki en kötü şöhretli Yahudi tiplemelerinden biri olarak kabul ediliyor. Oyunda Shylock, geri ödenmeyen bir borç için birinin etinden yarım kilo istiyor.

Bell, Twitter paylaşımında kendisine gelen telefonda gerekçenin “Yahudi adam, et parçası, antisemitik mecaz” olarak açıklandığını söyledi.

Gazetenin gerekçesine anlam veremediğini belirten Bell, çiziminde David Levine’in 60’lı yılların ABD başkanı Lyndon B. Johnson’ı Vietnam savaşı üzerinden eleştirdiği karikatürden esinlendiğini söyledi.

Guardian’dan yayınlanan açıklamada Bell’in sözleşmesinin yenilenmeyeceği belirtilerek 40 yılı aşkındır gazetede çizen karikatüriste teşekkür edildi.

Bell, 1981’den beri Guardian’a karikatür çiziyordu.