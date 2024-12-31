Nevşin Mengü: Öcalan cezaevinden çıkmak istiyor, ev hapsi talep edebilir

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Öcalan cezaevinden çıkmak istiyor. Ev hapsi gibi bir formül talep edebilir. Erdoğan ve Bahçeli bunu tabanlarına nasıl anlatırlar, ortada duran büyük bir soru…

Erdoğan, yeni anayasa ve süresiz başkanlık istiyor. DEM Parti buna evet derse, bunu kendi tabanına nasıl anlatacak bu da ortada duran diğer büyük soru. Erdoğan istediğini alamazsa kendisi açısından faturası büyük olabilecek bu süreci neden devam ettirsin?

2015’teki çözüm sürecinde bir ayak olarak demokratikleşme konuşuluyordu. Bu sefer bu kelime dahi ağızlara alınmıyor. Zira tarafların demokrasi ile belli ki bir işi kalmamış. En azından bu sefer kimse kendini kandırmıyor.

Erdoğan, ‘yeni anayasa ve süresiz başkanlık’; Kürtler de ‘Suriye’de özerk bölge’ diyecekler. Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan kafa kafaya verecek ve hepsi kendi istediğini almaya çalışacak.

Bu arada dikkatinizi çektiyse Selahattin Demirtaş’ın adı bile geçmiyor.

Nevşin Mengü’nün yazısı