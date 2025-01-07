Nevşin Mengü: Erdoğan’ın çevresinde kimler varsa iç siyaset de dış siyaset de ona göre şekilleniyor

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Tek kişiyle böyle bir sistemin yürümesi imkansız olduğu için, dönemine göre Erdoğan’ın en yakın çevresinde kimler varsa iç siyaset de dış siyaset de ona göre şekilleniyor.

Denge denetin hak getire olduğu bu sistem Türkiye’yi parti devletine dönüştürdü. Bazı illerde Valiler mi daha etkili AKP il başkanları mı belli değil. AKP teşkilatları hem güçlü hem de yetkin. Vatandaş işini çözdürmek için il ilçe başkanlıklarına gidiyor. Fakat teşkilatı bağlayan yasal bir çerçeve olmadığı için, her şey kişisel ilişkiler ve Anadolu’da teşkilatların kurduğu dukalıkları usulü işler ilerliyor. Bu kadar denetimsiz güç yozlaşır.

Yozlaşmayı 2023 yerel seçimleri Erdoğan’ın yüzüne vurdu. Seçim sonrası siyaseti izleyenler Erdoğan’ın kabine değişikliği yapacağı beklentisine girdi. Ankara’da habire bir kabine toto oynanıyor. Bakanlık heveslilerinin isimleri iki satır bir yerlerde yazılsın diye atmadıkları takla kalmıyor.

Aslında Erdoğan’ın seçim sonrası “değişim” dediğinden il ve ilçe teşkilatı değişimlerini işaret ettiğini alıyoruz. Örneğin İstanbul’da Nuri Kabaktepe gitti Abdullah Özdemir geldi. Özdemir Bağcılar Belediye Başkanlığından İl Başkanlığına geçiyor. Bu değişim sembolik. Çünkü Özdemir, epey genç bir isim. Partinin yeni jenerasyonunu temsil ediyor.

Nevşin Mengü’nün yazısı